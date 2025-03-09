Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı

Lee Min Ho ile balon patlatan türbanlı kadın kim, adı ne?

Lee Min Ho ile balon patlatan türbanlı kadın kim, adı ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Koreli ünlü oyuncu ve şarkıcı Lee Min Ho'nun Türkiye'de gerçekleştirilen bir etkinlikte hayranlarından biriyle sahnede balon patlattığı anlar tartışma konusu oldu. Hayranının başörtülü olduğunu fark eden Lee Min Ho'nun "'Oynamanda sakınca var mı?' diye sorduğu hayranından ise "Sorun yok" cevabını aldığı öğrenildi. Lee Min Ho ile balon patlatan türbanlı kadın kim?

Güney Koreli ünlü oyuncu ve şarkıcı Lee Min Ho, Türkiye'de hayranlarıyla buluştu. Düzenlenen eğlence sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Min Ho, her hayran buluşmasında yaptığı balon patlatma oyunu için bir hayranını sahneye çağırdı. Lee Min Ho ile balon patlatan türbanlı kadın kim, adı ne?

"OYNAMASINDA SAKINCA VAR MI"

Hayranlar sahneye çıkmak için birbiriyle yarışırken, ünlü aktör, Türk olduğu öğrenilen bir hayranını seçti. Etkinlik sırasında, hayranının başörtülü olduğunu fark eden Lee Min Ho, sunucudan 'Oynamasında sakınca var mı?' diye sormasını istedi. Hayranından "Sorun yok" cevabını aldıktan sonra birlikte oyun oynadılar.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Ünlü oyuncu ve Türk hayranının oyun sırasında kahkahaya boğulduğu anlar kameralara yansırken görüntüler özellikle sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Lee Min Ho ile balon patlatan türbanlı kadın hakkında bilgiler henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
img

Durdurulamıyor! Yine tarihe geçti
img

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

Maç biter bitmez hem saha hem tribünler karıştı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.