Lavinia Özmen kimdir? Gizem Özmen kaç yaşında, nereli? (TikTok fenomeni)

Sosyal medyada "Lavinia Özmen" adıyla tanınan 24 yaşındaki TikTok fenomeni Gizem Özmen, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Özmen, TikTok'ta paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Peki, Lavinia Özmen kimdir ve Gizem Özmen kaç yaşında, nereli?

LAVİNİA ÖZMEN KİMDİR?

Gizem Özmen, 2001 yılında doğmuş ve sosyal medya platformu TikTok'ta "Lavinia Özmen" kullanıcı adıyla tanınmıştır. Özellikle "travma kasesi" notuyla paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla dikkat çeken Özmen, yaşadığı zorlukları ve travmaları samimi bir şekilde paylaşarak geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Instagram'da 22 bin, TikTok'ta ise 155 bin takipçisi bulunan Özmen, "Sessiz Savaşların Sesi Lavinia" lakabıyla da bilinmektedir.