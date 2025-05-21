La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim Arapça! La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim nasıl yazılır, ne zaman okunur?

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim Arapça yazılışı nasıldır, ne anlama gelir ve hangi durumlarda okunmalıdır? Bu güçlü ve derin anlam içeren İslami ifade, pek çok Müslüman tarafından günlük hayatın çeşitli anlarında okunuyor. Peki, La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim Arapça nasıl yazılır? La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ne demek? İşte detaylar...

LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM DUASI NEDİR?

La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim, Allah'tan güç ve kuvvet istemek, gücün ve kuvvetin Allah (c.c.) 'den geldiğini bilmek manasına gelmektedir. Duanın Türkçe meali 'Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir.' anlamına gelmektedir. Bu duayı Hz. Muhammed (S.A.V.) bizzat ashabına tavsiye etmiştir. Sürekli okunan ve tesbihi çekilen bir duadır. Özellikle günde en az 100 kere tesbihi çekilmesi tavsiye edilmiştir. Fazileti ve anlamı çok büyük olduğu için zor durumlarda, sıkıntılı anlarda, sabırlı olunması gereken zamanlarda okunur. Eğer günlük tesbih ve zikir çekmek istiyorsanız bu duanın da okunması tavsiye edilir.

LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM TÜRKÇE MEALİ NEDİR?

'Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir."

LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Normal okunuşu : La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

Kısa okunuşu : La havle vela kuvvete illa billah'

FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Ebû Musa el-Eş'arî -radıyallahu anh-'dan rivayete göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri Hayber Gazâsı'na giderken maiyyetinde bulunan ashâb-ı kiram bir vadiye vardıkta yüksek sesle tekbîr ve tehlîl ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Rasûlullah -sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem- Hazretleri:

"– Kendinize rıfk u merhamet ediniz. Zîra siz ne sağıra, ne de gâibe duâ ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyle işiten ve size sizden yakin olan Allah'a duâ ediyorsunuz. Ve Allahü Teâlâ Hazretleri siz nerede olursanız berâberinizdedir" buyurdu. (Buhârî, Cihâd, 131; Müslim, Zikir, 44)

Ebû Musa diyor ki: O esnada ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretlerinin hayvanının arkasında Zât-ı risâletpenâhîleriyle birlikte beraberdim.

Ve lisânımla diyordum. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Hazretleri bana hitaben:

"– Ey Abdullah bin Kays" buyurdu. Ben de icabetle:

"– Lebbeyk yâ Rasûllallah" dedim. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri bana hitaben:

"– Ben sana cennet-i a'lânın hazînelerinden bir hazîneye delâlet edeyim mi?" buyurunca ben hemen:

"– Babam ve anam sana feda olsun yâ Rasûlallah! Evet irşâd ediniz" dedim. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri: