KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2024-25 KYK ek yurt başvuru kayıtları başladı mı, hangi tarihte? KYK kredi/burs ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekleyen öğrenciler, KYK burs başvurusunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK yurt başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürerken, KYK kredisi ne kadar olduğu araştırılıyor. KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerin akademik takvimine bağlı olarak başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda ise burs ve kredi başvuruları genellikle Kasım ayı içinde sonuçlandırılmıştı.

KYK KREDİ /BURS NE KADAR 2024?

2024-2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz duyurulmadı. Geçen yıl ise KYK bursları lisans öğrencileri için 1250 TL'den 2000 TL'ye, yüksek lisans öğrencileri için 2500 TL'den 4000 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3750 TL'den 6000 TL'ye yükseltilmişti.

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