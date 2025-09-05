KYK yurt başvuru sonuçları 2025-2026: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayatının önemli parçalarından biri olan barınma ihtiyacı, özellikle KYK yurtları sayesinde birçok öğrenci için kolaylaşıyor. 2025-2026 eğitim yılı için KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de başladı ve 6 Eylül'de sona erdi. Şimdi ise en çok merak edilen konu, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026 dönemi KYK yurt başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden 2 Eylül 2025 tarihinde başladı ve 6 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Resmî açıklamaya göre, yurt başvuru sonuçlarının en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.. Geçen yıl (2024–2025) eylül ortasında açıklanan sonuçlar düşünüldüğünde, bu zaman aralığı geçmiş yılların da paralelinde ilerliyor.

Bu yıl başvuru sürecinin hızlı tamamlanması ve kayıt dönemine hazırlık olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı süreci hızlandırmış gözüküyor. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını kontrol ederek yerleşim ve kayıt işlemlerine geçiş yapabilecek.

Bu anahtar kelimeyle başlığımız aynı olsa da içerik açısından detaylandırıyorum: Başvurular 6 Eylül'de tamamlandığından, değerlendirme süreci başlıyor. Resmî olarak belirtilen 15 Eylül 2025 son açıklama tarihi, öğrencilerin heyecanla beklediği kritik bir döneme işaret ediyor.

Bazı kaynaklarda tarih belirtilmese de önceki yıllara bakıldığında sonuçların 2–3 hafta içinde açıklandığı görülüyor. Bu durumda, bu yıl için de öğrencilerin 9–15 Eylül tarihleri arasında sonuçlara erişmesi oldukça olası.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2025-2026

2025-2026 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvurularında önemli tarihler şöyle sıralanabilir:

Başvuru Başlangıcı: 2 Eylül 2025

Başvuru Bitişi: 6 Eylül 2025

Tahmini Sonuç Açıklama Aralığı : 9–15 Eylül 2025 (resmî açıklama: en geç 15 Eylül)

Bu süreçte öğrenciler, sonuç ekranlarından yerleştiklerini veya yedek listede olup olmadıklarını e-Devlet üzerinden görebilecek. Kazanan adaylar için kesin kayıt işlemleri bu açıklamadan sonra başlayacak. Bu süreçte yerleşemeyen adaylar ise yedek listeyi yakından takip etmeli — çünkü yıl boyunca yedek yerleştirmeler devam edecek