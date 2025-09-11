Öğrencilerin devlet yurdu kayıt süreçlerinde en kritik adımlardan biri olan KYK Taahhütname Onayı işlemi, doğru şekilde yapılmadığında yurt hakkının kaybedilmesine sebep olabilir. Peki, KYK taahhütname onayı nasıl, nereden, ne zaman yapılır? KYK taahhütname onayı yapılmazsa ne olur? İşte detaylar...

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK Taahhütname Onayı, yurt kayıt işleminin dijital ortamda tamamlanması için zorunlu bir adımdır. Öğrenciler, ilk kayıt ücretini ödedikten sonra e-Devlet sistemine giriş yaparak taahhütnameyi onaylarlar. İşlem adımları şu şekildedir:

e-Devlet'e giriş yapın: turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekir.

Arama kısmına "Yurt Taahhütname Onayı" yazın: Bu sayede ilgili hizmete hızlıca ulaşabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı – Yurt Taahhütname Onayı hizmetini seçin.

Bakanlığı – Yurt Taahhütname Onayı hizmetini seçin. Bilgilerinizi kontrol edin: Ad, soyad, okul ve yerleştiğiniz yurt bilgilerini dikkatlice doğrulayın.

"Okudum, kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyin ve onayınızı tamamlayın.

Bu adımları takip ederek taahhütname onayınız başarılı bir şekilde gerçekleşir ve yurt kaydınız resmen tamamlanır.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NEREDEN YAPILIR?

KYK Taahhütname Onayı, yalnızca dijital ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu sayede öğrenciler işlemlerini güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirler.

turkiye.gov.tr web sitesine T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra,

Arama çubuğuna "Yurt Taahhütname Onayı" yazmanız yeterlidir.

Fiziksel olarak herhangi bir KYK yurt müdürlüğüne gitmenize gerek yoktur. Böylece hem zamandan hem de mekândan bağımsız olarak taahhütname onay işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

KYK Taahhütname Onayı, devlet yurduna yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin yurt kayıt sürecini tamamlamak için verdiği resmi bir dijital onaydır. Bu onay ile:

Öğrenci, KYK yurdunda kalacağını kabul etmiş,

Yurt yönetimi ise öğrencinin kayıt işleminin tamamlandığını ve yurt hakkının aktif olduğunu teyit etmiş olur.

Taahhütname, öğrencinin yurt kurallarını kabul ettiğini ve yurt ile ilgili yükümlülüklerini yerine getireceğini beyan ettiği resmi bir taahhüttür. Bu nedenle, onay işlemi yapılmadan yurt kaydı tamamlanmış sayılmaz.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILMAZSA NE OLUR?

Taahhütname onayı yapılmadığı takdirde, öğrencinin yurt kaydı geçersiz sayılır. Bu durumda:

Öğrenci devlet yurdunda kalma hakkını kaybeder,

Yurt kontenjanı başka bir adaya devredilir,

Öğrenci kayıt sürecini tamamlamadığı için yerleştirildiği yurt hakkı iptal edilir.

Bu nedenle, KYK yurt kayıt işlemlerinde süre içinde taahhütname onayı mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde yurt hakkının tamamen kaybedilme riski bulunmaktadır.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN YAPILIR?

KYK Taahhütname Onayı, öğrencinin ilk kayıt ücretini ödemesinden sonra yapılır. Ödeme yapıldıktan sonra:

e-Devlet'te ilgili dönem için taahhütname onayı süreci açılır,

Öğrenciler belirtilen süre içinde dijital onay işlemini tamamlar.

Bu süre genellikle KYK tarafından duyurulur ve belirli tarihler arasında taahhütname onayı yapılması zorunludur. Süre geçirilirse yurt kaydı iptal edilebilir. Bu yüzden duyuruları ve e-Devlet üzerinden yapılacak işlemleri yakından takip etmek çok önemlidir.