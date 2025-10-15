KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI: KYK ek yurt başvuruları başladı mı? GSB KYK ek yurt başvuruları nasıl yapılır?

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK yurt yerleştirme süreci, ek başvuru dönemiyle devam ediyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları başladı mı? GSB KYK ek yurt başvuruları nasıl yapılır? 2025-2026 KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman ve nasıl ödenir? KYK ek yurt başvuru süreci ve ücretlerine dair detaylar...

KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI

Ek yurt başvurusunu yapmayı düşünen öğrenciler, başvuru tarihlerini ve prosedürleri dikkatle takip etmeli. Başvuru süresi dışında yapılan hiçbir işlem kabul edilmiyor ve başvuru hakkı kaybediliyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK ek yurt başvuruları resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, ek başvuru süreci 15 Ekim 2025 tarihinde başladı ve 17 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Bu tarih aralığı dışında sistem başvuruya kapalı olacak.

İlk yerleştirme döneminde herhangi bir KYK yurduna yerleşemeyen veya daha sonra başvuru yapmaya karar veren öğrenciler, bu ek yerleştirme döneminde yeniden şans elde edecek. Ancak bu son başvuru hakkı olduğu için tarihlere özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.

Başvurular sadece dijital ortamda, yani e-Devlet üzerinden yapılıyor. Elden veya posta yoluyla başvuru kabul edilmiyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, yerleştirme sonuçları yine e-Devlet ve KYK sistemleri üzerinden duyurulacak.

GSB KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

GSB KYK ek yurt başvuruları, sadece e-Devlet üzerinden yapılmakta olup, işlemler oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. Ancak başvurunun geçerli sayılabilmesi için tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi gerekiyor.

Öncelikle öğrenci, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapmalıdır. Ana sayfadaki arama bölümüne "KYK Yurt Başvurusu" yazıldığında ilgili hizmete kolayca ulaşılabilir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, öğrenciye ait kimlik, öğrenim, gelir, sağlık ve barınma bilgileri yer alan bir form görüntülenir. Bu form dikkatlice kontrol edilmeli, gerekiyorsa bilgiler güncellenmelidir. Onay aşamasına geçmeden önce, beyan edilen tüm bilgilerin doğruluğu teyit edilmelidir. Çünkü yanlış beyan ya da eksik bilgi, başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Başvuru tamamlandığında sistem "Başvurunuz alınmıştır" mesajını verir. Bu mesaj görülmeden ekran kapatılmamalı ve işlemin doğru şekilde tamamlandığından emin olunmalıdır.

2025-2026 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında KYK yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 40 oranında artış yapıldı. Bu artışla birlikte, yurt ücretleri oda tipine göre farklılık göstermeye devam ediyor. Türkiye genelinde KYK'ya bağlı yurtlarda 6 farklı oda tipi bulunuyor ve her oda tipi için ayrı ücret tarifesi uygulanıyor.

Bu yıl belirlenen yurt ücretleri şu şekilde:

tip odalar için aylık ücret 750 TL olarak belirlenmiştir.

ve 3. tip odaların her biri 850 TL ücretlendirilmektedir.

tip odalarda kalan öğrenciler aylık 1.050 TL öderken,

tip odalar için bu tutar 1.150 TL'ye çıkmaktadır.

En yüksek ücretli oda olan 6. tip odalar ise 1.250 TL olarak belirlenmiştir.

Yurt ücretleri her ay düzenli olarak ödenmek zorundadır. Ayrıca yurtlara ilk kayıt yapılırken, o günün de ücreti tahsil edilir. Öğrencinin daha sonra yurttan ayrılması durumunda ise, işlem gününden sonraki günlerin ücretleri iade edilir.

Bu ücretlere yemek dahil değildir. Ancak KYK yurtlarında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için günlük belirli bir tutar kadar destek sağlanmaktadır.

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

KYK yurtlarında barınan öğrenciler için en kritik konulardan biri de yurt ücretlerinin zamanında ve doğru şekilde ödenmesidir. Yurt ücretleri, her ayın sonunda, ayın son günü saat 23.00'e kadar bankalar aracılığıyla ödenmelidir.

Yurt ücretlerinin ödenmemesi halinde sistem otomatik olarak öğrencinin güvence bedelinden kesinti yapar. Bu güvence bedelinin eksilmesi durumunda ise öğrenciden, takip eden ayın 15'ine kadar eksik kısmı tamamlaması istenir. Eğer bu tarih resmi tatil gününe denk gelirse, süre ilk iş günü saat 23.00'e kadar uzatılır.

Öğrenci, güvence bedelini bu sürede tamamlamazsa, kalan günlerin ücreti de mahsup edilerek yurt kaydı silinir. Bu işlem, sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir ve geri dönüşü yoktur.

Yurt ücreti ödeme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Ödemeler yalnızca anlaşmalı bankalar üzerinden yapılır.

Son ödeme günü resmi tatile denk gelirse, ilk iş günü saat 23.00'e kadar ödeme yapılabilir.

Güvence bedelinden mahsup işlemi sadece bir defaya mahsus uygulanır. Süreç ihlal edilirse kayıt silinir.

Bu nedenle öğrencilerin ödeme takibini düzenli yapmaları, banka dekontlarını saklamaları ve sistem üzerinden ödeme durumunu sık sık kontrol etmeleri önerilir.