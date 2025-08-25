KYK başvuruları ne zaman? 2025 KYK yurt başvuru tarihleri!

Üniversite yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin gündeminde bu kez KYK yurt başvuruları yer alıyor. Yüz binlerce öğrenci, barınma planlarını yapabilmek için başvuru takvimine odaklanmış durumda. Yurtlara ilişkin gelişmeler hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. KYK yurt başvuruları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvuruları genellikle farklı zamanlarda gerçekleştirilmektedir. Öncelikli olarak öğrencilere barınma imkânı sunan yurt başvuruları alınmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2025 yılına ait yurt başvuru takvimini açıklamamış olsa da, başvuruların Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması öngörülmektedir. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise genellikle üniversitelerin akademik yıl açılışından sonra, Ekim ayında alınmaktadır. Bu başvurular sonucunda burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilere, ödemeler geriye dönük şekilde toplu olarak yapılmaktadır.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları önemlidir. Henüz e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, kimlik belgeleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek şifre alabilirler. Alternatif olarak, internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza ya da T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemleri de kullanılabilir.

KYK YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler,

Ara sınıfta olup ilk defa KYK yurduna kayıt olmak isteyenler,

Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri.

Değişim programı (Erasmus, Farabi vb.) ile gelen öğrenciler.

KYK DEVLET YURDU ÜCRETLERİ

KYK yurt ücretleri her yıl yeniden belirlenmektedir. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 1. tip yurtların aylık ücreti 517 TL'den başlarken, yurt tipi ve sunduğu imkânlara göre bu tutar 855 TL'ye kadar çıkabiliyordu. 2025 yılına ait güncel yurt ücretleri ise henüz açıklanmış değil. Öte yandan bazı öğrenci grupları KYK yurtlarında ücretsiz kalma hakkına sahiptir. Şehit eşi ve çocukları (şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri), gaziler ile gazi çocukları, anne ve babasını kaybetmiş 25 yaş altı öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda barınarak lise veya dengi eğitimini tamamlayanlar ile devlet koruması altında bulunan öğrenciler yurtlardan ücretsiz yararlanabilmektedir.