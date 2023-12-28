Kuzey Marmara Otoyolu nerede, güzergah haritası? Kuzey Marmara Otoyolu (Otoyol 7) harita üzerindeki yeri nedir? Otoyol 7 nedir?

Kuzey Marmara Otoyolu diğer adı Otoyol 7 'dir. Yeni açılan Kuzey Marmara Otoyolu güzergah haritası neresidir merak edildi. Kuzey Marmara Otoyolu hangi ilçelerden geçiyor? Kuzey Marmara Otoyolu hangi şehirlerden geçiyor? Kuzey Marmara Otoyolu haritadaki yeri nedir? Kuzey Marmara Otoyolu güzergah haritasına haberimizden bakabilirsiniz.

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEREDE?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açık güzergahı İstanbul'un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanan Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Avrupa yakasındaki diğer bir kolu olan Habibler-Hasdal kavşağı bağlantı yolu da şehir trafiğine alternatif sağlamaktadır.

KUZEY MARMARA OTOYOLU AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuştu. Tören sonrası Erdoğan direksiyon başına geçerek dev projeyi bizzat test etti.

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEDİR?

Otoyol 7(O.7), diğer adıyla Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan bir otoyoldur. Bu yol çift yönlü olup yön başına dörder şeritten toplam sekiz şeride sahiptir.

Otoyol, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına transit geçiş sağlamaktadır. İki kıta arası transit geçiş yapacak ağır vasıtaların bu otoyolu kullanması ile İstanbul içindeki çevre yolları olan (O 1) ve (O 2 ) trafik yükünün azaltılması ve Doğu Trakya'da trafik yükü yüksek olan O 3 ile Doğu Marmara'da yoğun bir trafiğe sahip olan O 4 'e alternatif yolların oluşturulması hedeflenmiştir.

Otoyol 7, İstanbul Havalimanı'na ve İzmir'e giden O 5 'e de bağlantı sağlamaktadır.

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEREDEN GEÇİYOR? GÜZERGAH HARİTASI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açık güzergahı İstanbul'un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanan Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Avrupa yakasındaki diğer bir kolu olan Habibler-Hasdal kavşağı bağlantı yolu da şehir trafiğine alternatif sağlamaktadır.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul'un Asya yakasında trafiğe açık güzergahı Pendik ilçesine bağlı Kurnaköy gişelerinden başlayıp İzmit'e kadar kesintisiz devam etmektedir. Bu güzergah boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı'na, İstanbul Park'a, Gebze OSGB'ye, Dilovası TEM bağlantı yoluna, D-100 bağlantı yoluna, Osmangazi Köprüsüne ve İzmit'e kolaylıkla ulaşılabilir.

Kuzey Marmara Otoyolu haritası (Kaynak : www.kuzeymarmaraotoyolu.com)

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