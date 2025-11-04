Kuzey Kore'nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybetti

Kuzey Kore siyasetinin en tanınan isimlerinden biri olan eski Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong-nam, 97 yaşında hayatını kaybetti. KCNA tarafından yapılan açıklamada, Yong-nam'ın ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu belirtildi.

PROTOKOLDE "DEVLET BAŞKANI" STATÜSÜNDEYDİ

Kim Yong-nam, 1998'den 2019'a kadar Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Bu görev, onu ülkenin resmi protokolünde "devlet başkanı" konumuna taşıyordu. Ancak fiili iktidar, her zaman Kim Jong-un ve ailesinin elinde bulunuyordu.

Yong-nam, 2018'de Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı Pyeongchang Kış Olimpiyatları sırasında Kuzey Kore heyetine liderlik etmişti. Heyette Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da yer almış, Yong-nam'ın toplantılarda onursal koltuğunu Yo-jong'a bırakması, Güney Kore basınında "Pyongyang'daki güç dengelerine dair sembolik bir mesaj" olarak yorumlanmıştı.

SEUL'DEN TAZİYE MESAJI

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Yong-nam'ın ölümünün ardından yayımladığı mesajda, "2005 ve 2018'de Pyongyang'da barış için yapıcı bir diyalog yürütmüştük" ifadelerini kullandı. Chung, 2018'deki görüşmenin "Kuzey-Güney diyaloğunun yeniden başlamasına zemin hazırladığını" da hatırlattı.

KUZEY KORE DİPLOMASİSİNİN "YÜZÜ"YDÜ

Kim Yong-nam, uzun yıllar boyunca uluslararası arenada Kuzey Kore'nin diplomatik yüzü olarak tanındı. Batılı diplomatlar onu, rejimin en ölçülü ve dışa dönük temsilcilerinden biri olarak nitelendiriyordu. Uzmanlar, Yong-nam'ın ölümünün Kuzey Kore'nin dış politika geleneğinde önemli bir boşluk yaratacağını belirtiyor.