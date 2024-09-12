Kutsal İşgal belgeseli konusu nedir, neyi anlatıyor? Kutsal İşgal belgeselinde kimler var?

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, belgeselin tanıtım videosuna yer verdiği sosyal medya paylaşımında "Filistin topraklarının nasıl ve hangi motivasyonla işgal edildiğini, radikal Yahudi işgalcilerin içine sızarak çektiğimiz görüntülerle ekranlara taşıyoruz." ifadelerine yer verdi. Kutsal İşgalbelgeseli konusu nedir, neyi anlatıyor? Kutsal İşgal belgeselinde kimler var?

KONUSU

Kutsal İşgal, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'daki Filistinlilere uyguladığı vahşeti anlatıyor. TRT World Araştırma Ekibi'nin, Gazze'deki çatışmaların ardından radikal İsrail gruplarına sızarak elde ettiği çarpıcı görüntüler ve röportajlarla dikkat çeken bu belgesel, Filistin topraklarının sistematik işgalini gözler önüne seriyor.

Belgesel, İsrail'in "Hilltop Youth" gibi radikal grupları nasıl yetiştirdiğini ve bu grupların Filistinlilere karşı yürüttükleri şiddeti de derinlemesine ele alıyor. İsrailli aktivistler, eski askerler ve yerleşimci liderlerle yapılan görüşmeler, yerleşimlerin nasıl kurulduğunu ve Filistinlilerin evlerinin nasıl yıkıldığını ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

TANIK VE FAİLLERİN GÖZÜNDEN SİYONİST İŞGAL

Çekimler, TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirildi.

Filistin topraklarının adım adım nasıl işgal edildiğini gösteren belgeselde, İsrail medyasının bile zaman zaman eleştirdiği "Hilltop Youth" adlı radikal grubun yetiştirildiği karakolların içinden çekilen görüntüler de yer aldı.

Belgesel, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası toplumun büyük bir kısmının yasa dışı kabul ettiği Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti hem tanıkların hem de faillerin gözünden, çarpıcı görüntülerle anlatıyor.

İsrailli aktivistler, eski İsrail askerleri, radikal işgalci liderler ve İsrail parlamento üyeleri ile yapılan röportajlar ile Siyonist İsrail'in Filistinlileri yerinden etme stratejilerini ortaya koyan belgesel, Filistinlilerin topraklarının nasıl çalındığını, evlerinin nasıl yıkıldığını gözler önüne seriyor.

Belgeselde yer alan önemli röportajlar arasında işgalcilerin lideri Daniella Weiss, eski Hilltop Youth üyesi Milletvekili Zvi Sukkot, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, aktivist hukukçu Michael Sfard, Peace-Now hareketi lideri Haget Ofran, İsrail ordusunda keskin nişancı olarak görev almış eski asker Nadav Weiman yer alıyor.