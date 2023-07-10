Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan ve Kapadokya'daki peri bacalarına benzetilen renkleri ile de dikkatleri üzerine çeken doğal kaya oluşumları keşfedilmeyi bekliyor. Arapgir ilçesi, doğal güzellikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kutan peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor

MALATYA Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan ve Kapadokya'daki peri bacalarına benzetilen renkleri ile de dikkatleri üzerine çeken doğal kaya oluşumları keşfedilmeyi bekliyor.

Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir doğal güzellikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kentin önemli turizm merkezlerinden birisi olan ilçe keşfedilmemiş eserleriyle de dikkatleri üzerine çekerken, ilçeye bağlı Sugeçti Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında kutan peri bacaları olarak bilinen kaya oluşumları görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Herkesi bölgeye ziyarete bekliyoruz"

Bölgede yerli yabancı turistlere gönüllü rehberlik yapan Nihat Karaca Arapgir'in görülmeye değer bir yer olduğunu belirterek, " Bölgede yerli yabancı turistlere gönüllü rehberlik yapıyorum. Bölge ilçe merkezine yaklaşık 30 kilo metre uzaklıkta. Sugeçti Mahallesi Yanıklar mezrasına geldikten sonra 3-4 kilo metre yaya bir yürüyüşün ardından kutan peri bacalarına ulaşılıyor. Çok sayıda insanımız bölgeyi ziyaret ediyor. Arapgir ilçemiz tarihi ve doğası ile eşi benzeri olmayan bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

"Bölge doğal sit alanı"

Oluşumların Nevşehir ve Niğde'deki oluşumlardan farklı olmadığını kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, " Buranın Avanos olmadığını, Nevşehir ve Niğde'den gelen turistlerin gördüklerinden farklı olmadığını söylüyoruz. Burası eski Roma öncesi neolitik dönem yerleşkeleridir. Kayaarası kanyonuna kadar uzan kanyonda çok sayıda yerleşkenin olduğunu biliyoruz. Bölge doğal sit alanıdır" diye konuştu.