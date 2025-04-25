Kütahya'da deprem mi oldu? 25 Nisan deprem ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

AFAD'ın son dakika bilgilerine göre, " Kütahya'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı netleşti. Sabah saatlerinde gerçekleşen deprem 4.5 büyüklüğünde ölçüldü ve 9 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı yalnızca Kütahya ile sınırlı kalmadı; çevre illerde de hissedildi. Peki, "25 Nisan deprem ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun detayları neler? Yetkililer, depremin ardından ilk açıklamaları yaptı. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu? 25 Nisan deprem ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika bilgilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25 NİSAN DEPREM NE ZAMAN OLDU?

8.8 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar deprem anında kısa süreli panik yaşayarak evlerini terk edip sokaklara çıktı. Kütahya Valisi Musa Işın, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.