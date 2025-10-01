Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman dizisi yayın tarihi belli oldu mu? Yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin sevilen ve uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon yayın tarihi ve kadrosunda kimlerin yer alacağı ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yeni sezonun sürprizleri ve gelişmeleri gündemin en sıcak konuları arasında. Kuruluş Osman dizisi yayın tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olan "Kuruluş Orhan", güçlü kadrosu ve yepyeni hikayesiyle çok yakında ekranlara geliyor.

Dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Orhan ailesi olarak okuma provamızı tamamladık. Hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Çok yakında nefes kesen, ezber bozan, yeni hikâyemiz, yeni dünyamız ve birbirinden değerli oyuncularımızla izleyici karşısında olacağız. Hepimize şimdiden hayırlı olsun." ifadeleriyle diziye dair heyecan verici haberi duyurdu.

KURULUŞ OSMAN 7. SEZON: YENİ KADRODA KİMLER YER ALIYOR?

Mert Yazıcıoğlu

Cihan Ünal

Barış Falay

Bennu Yıldırımlar

Şükrü Özyıldız

Burak Sergen

Mahassine Merabet

Çağrı Şensoy

Faruk Aran

Belgin Şimşek

Yiğit Uçan

Sevinç Kıranlı

İpek Arkan

Sena Mercan

Tevfik Erman

Tezhan Tezcan

Murat Boncuk

Dinç Daymen

Can Atak

Atakan Yarımdünya

Onur Bay

İbrahim Cem Tek

Numan Çakır

Mert Türkoğlu

Özcan Varaylı

Mücahit Temizel

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonu daha başlamadan izleyicilerin ilgisini çekmeye devam başladı. Dizinin yayın günü ve saati özellikle takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanıyor.