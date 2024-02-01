Kuruluş Osman Elçin Hatun kimdir? Yağmur Öztürk kaç yaşında, kim ve nereli?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Oyuncu Yağmur Öztürk, Kuruluş Osman dizisinde Elçim Hatun karakterine hayat verecek. Peki, Yağmur Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

YAĞMUR ÖZTÜRK KİMDİR?

Yağmur Öztürk, 1996 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine ilk adımını 2014 yılında "Beni Affet" dizisinde aldı. Ardından, 2019-2020 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Sevdim Seni Bir Kere" dizisinde Leyla karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında TRT 1'de izleyiciyle buluşan "Anneler" dizisinde ise Ceren karakterine hayat verdi. En son olarak, 2023 yılında ATV'de yayınlanan "Başım Belada" adlı dizide Melike karakterini canlandırmıştır.

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Orhan Bey, Olivia ve Kite Tekfuru Leo'ya gider. Prenses Maria'yı onlara vereceğini söyler. Orhan Bey ne yapmaya çalışmaktadır? Onu bu duruma sürükleyen sebep nedir? Holofira ve Orhan'ın aşkı bütün bu olanlardan nasıl etkilenecektir?

OSMAN BEY'İN YAKUP BEY PLANI NEDİR?

Yenişehir baskını sonrası herkes teyakkuza geçmiştir. Alaeddin Bey içerde bir hainin olduğunu söyleyerek Yakup Beylerin şehirden çıkmasına engel olur. Osman Bey, Yakup Bey'i Yenişehir'de tutarak neyi hedeflemektedir?

CERKUTAY'I BEKLEYEN SON!

Yenişehir'de yapılan geniş soruşturmalar sonunda Cerkutay çaşıtlık suçuyla yargılanır. Katline ferman verilen Cerkutay'ı bekleyen son nedir?

YAKUP BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Yenişehir'de sular durulmak bilmez. Yakup Bey okla vurulur. Her şey için Osman Bey ve ahalisini suçlayan Saadet Hatun, acısını Bala Hatun'dan çıkarmak ister. Bala Hatun, bu ani saldırı karşısında ne yapacaktır?

ELÇİM HATUN GELİYOR!

Osman Bey ve ahalisini bekleyen yeni bir tehlike vardır. Taceddin Noyan! Osman Bey'e bunu haber veren Elçim Hatun, Uçlara neden gelmiştir? Aslı görülmemiş bir zalimlikle ünlenen Taceddin Noyan'a karşı Osman Bey ve Kayı'ları neler beklemektedir?