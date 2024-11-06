Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle!

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY'İN KARESİ BEY HAMLESİ

Osman Bey, Karesi Bey'in Lucas'ın Karadin'i almasına mani olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Karadin Kalesi'ni Karesi Bey'e hediye eder. Bu durum Osman Bey'in beyleri arasında nasıl yankılanacaktır. Osman Bey, Karesi Bey ile ittifak yapmamış olsalar da birlikte ticaret yapabileceklerini söyler. Karesi'nin bu ticaretteki gizli emeli nedir? Karesi Bey ve Osman Bey arasında nasıl bir ilişki gelişecektir? Osman Bey, Karesi Bey'e karşı nasıl bir strateji sergileyecektir?

OSMAN BEY, ARCADEUS'UN CEZASINI KESİYOR

Söğüt'teki Rum İsyanı gittikçe şiddetlenir. Osman Bey ahalisinin huzuru için kan akıtmaktan geri durmayacaktır! İsyanı bitirmek için onu fitilleyeni yok edecektir!

Osman Bey isyanın başını çeken Arcadeus'u gafil avlamak için nasıl bir plan yapacaktır? Söğüt'teki isyanı sonlandırabilecek midir?

SOFİA, İNTİKAM İÇİN GERİ DÖNÜYOR

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia yıllar sonra geri dönmüştür! Lucas'la birlik olacaklardır. Sofia intikam yeminleri eder; Osman Bey'e ait ne varsa yok edeceğini söyler.

BAYSUNGUR KURTULABİLECEK Mİ?

Sofia, Baysungur'a ölümcül bir darbe vurur! Baysungur kanlar içinde Osman Bey'in yanına gider! Baysungur kurtulabilecek midir? Osman Bey, Alp'i Baysungur'un intikmını almak için ne yapacaktır?

BALA HATUN VE BEGÜM HATUN KARŞI KARŞIYA

Kayı Obası'nda ise Gonca Hatun ve Holofira arasındaki soğukluk devam etmektedir. Hazal ve Begüm Hatunlar ise gelinler arasında taraf olmuştur.

Bala Hatun bu meseleye karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Gelinlerine yaptığı uyarı nasıl yankılanacaktır? Öte yandan Bala Hatun'a iyice bilenen Begüm ile Bala Hatun arasındaki gerginlik nereye varacaktır?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.

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