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Kuruluş Osman bugün var mı?

Kuruluş Osman bugün var mı?
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Milli Yas ilanının ardından, izleyiciler Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. ATV'nin yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Peki, ATV'nin 22 Ocak Çarşamba tarihli yayın akışına göre Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle reyting listelerinde zirvede yer almayı sürdürüyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, sürükleyici hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, 22 Ocak Çarşamba günü ATV yayın akışında Kuruluş Osman yer alıyor mu? İşte detaylar!

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

Kuruluş Osman bugün var mı?

KURULUŞ OSMAN BUGÜN YOK MU?

22 Ocak Çarşamba akşamı Kuruluş Osman dizisinin 178. bölümü yayın akışında yer alıyor. Ancak dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam da yayınlanmaması bekleniyor.

22 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman 178.Bölüm

00:20 Zembilli

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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