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Kuruluş Osman 167. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ekim Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman 167. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ekim Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
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Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 167. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 167. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ekim Kuruluş Osman yeni ölüm izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 167. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 167. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ekim Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alaeddin Bey'in akıbeti nedir?

Oynanan büyük oyuna ve bütün engellere rağmen Karadin Kalesi, Kayı mülkü olur. Osman Bey, Karadin Kalesi'ni fethederken surlarda mancınıklara maruz kalmış olan Alaeddin Bey'in akıbeti ne olacaktır?

Komutan Lucas'ın hain planı

Komutan Lucas büyük bir plan içindedir. Osman Bey'in ve Karesi Bey'i tahlil edip, zayıf yönlerini bulup ikisini karşı karşıya getirmek ister. Lucas, ikisini bekleyen çok acı bir son olduğunu söyler. Öte yandan elindeki kutsal emanetleri silah olarak kullanmayı düşünmektedir. Lucas, iki büyük Türk beyi için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey'in obasına büyük bir haber gelir. Kutsal emanetler çalınmıştır. Bu haber karşısında büyük bir öfke ve üzüntü duyan Osman Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey ve Komutan Lucas karşı karşıya gelir. Osman Bey, kutsal emanetlerle alakalı Lucas'ı tehdit eder. Osman Bey, Lucas'ın kurduğu oyuna rağmen kutsal emanetleri bulabilecek midir?

Karadin Kalesi kimin hükmünde olacak?

Karadin'in fethi, fetihte boy gösteren beyliklerin de ağzını sulandırmaktadır. Begüm Hatun da Bayhan Bey de kalenin kendilerine verilmesini istemektedir. Bala Hatun ise Begüm'ü gözünün hiç tutmadığını söyler. Osman Bey kaleyi kime verecektir?

Orhan Bey, Holofira'ya evlenme teklifi ediyor

Osman Bey'in fetih için kurduğu sofraya davetsiz misafir olarak Holofira gelir. Lucas'ın emriyle gelen Holofira, Osman Bey'e ne söyleyecektir? Aylar sonra ilk kez karşılaşan Orhan Bey ve Holofira arasındaki aşk ilk günkü kadar tazedir. Orhan Bey, aşkını haykırır ve Holofira ile evlenmek istediğini söyler. Orhan Bey'in evlilik teklifine Holofira ne cevap verecektir?

Saruca ve Yusuf'un rekabeti

Saruca ve Yusuf ise Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için ilk hamlelerini yapmaya hazırlanırlar. Fatma Hatun ve bu ikili arasında neler olacaktır? Hangisi Fatma Hatun'un gönlünü kazanmaya yaklaşacaktır?

Gonca Hatun'un zorlu doğumu

Gonca Hatun'un doğumu başlamıştır. Gonca Hatun zorlu bir doğum geçirirken öte yanda Begüm ve Hazal Hatunlar birbirine girer. Begüm, Hazal'ın kendisini zehirlemek istediğini söyler. Begüm bu suçlamayı neden yapmıştır?

KURULUŞ OSMAN 167. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 167. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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