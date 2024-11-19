Doğu Cephesi komutanı kimdir?

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nin komutanının kim olduğu merak ediliyor. Bu cephedeki mücadeleler, özellikle Ermenistan ile yapılan savaş ve sonrasında imzalanan Gümrü Antlaşması ile öne çıkar. Kâzım Karabekir, bu görevdeki liderliğiyle bölgenin güvenliğini sağlamış ve Doğu Cephesi'nde önemli zaferler kazanmıştır. Peki, Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi'nin komutanı kimdir? Detaylar haberimizde...

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA DOĞU CEPHESİ KOMUTANI KİMDİR?

Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi'nin komutanı Kâzım Karabekir Paşadır. Kendisi, Türk ordusunun bu cephedeki başarılı harekâtlarını yönetmiş ve özellikle Ermenistan ile yapılan savaşta önemli zaferler elde etmiştir. 1920 yılında Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yapan Karabekir Paşa, Ermenilere karşı kazanılan zaferle Gümrü Antlaşması'nın imzalanmasını sağlamıştır. Bu antlaşma, Kurtuluş Savaşı'nın ilk siyasi başarısı olarak tarihe geçmiştir.

KAZIM KARABEKİR KİMDİR?

Kazım Karabekir, 23 Temmuz 1882'de İstanbul'da doğdu. Babası Osmanlı ordusunda görevli bir subaydı. Kuleli Askerî İdadisi ve Harp Akademisi'nde eğitim aldı. 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli görevlerde bulundu. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında önemli görevler üstlendi. Çanakkale Cephesi ve Kafkas Cephesi'nde gösterdiği başarılarla tanındı.

Kâzım Karabekir (1882-1948), Türk Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanlarından ve Cumhuriyet'in ilk döneminin önemli siyasetçilerinden biridir. Tam adı Musa Kâzım Karabekir olan bu değerli şahsiyet, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli roller üstlenmiştir. Karabekir, hayatı boyunca askerî ve siyasi tecrübelerini yazılı eserler haline getirmiştir. Özellikle "İstiklâl Harbimiz" adlı eseri, Kurtuluş Savaşı'na dair önemli bir kaynaktır.

Cumhuriyet döneminde milletvekilliği yaptı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğine karşıt bir grup olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Ancak parti, 1925'te çıkan Şeyh Said İsyanı nedeniyle kapatıldı.

26 Ocak 1948'de Ankara'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti. Türk tarihindeki rolü ve çalışmalarıyla her zaman saygıyla anılmıştır.