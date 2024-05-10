Kurban ibadeti, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan kurban, peygamber İbrahim'in Allah'a olan bağlılığını ve sadakatini simgeler. İbrahim Peygamber'e bir rüya gönderen Allah, oğlu İsmail'i kurban etmesini emretmiştir. İbrahim Peygamber, bu emri yerine getirmeye hazırlandığında, Allah onun sadakatini görmüş ve İsmail'i kurban etmesini gerektirmeyen bir kurbanla değiştirmiştir. Peki kurban kesmek hangi ayette var? Kurban kesmek vacip mi farz mı?

KURBAN KESMEK HANGİ AYETTE VAR?

Kurban Bayramı, İslam dünyasında önemli bir dini ve sosyal etkinliktir. Müslümanlar, bu bayramda Allah'a yakınlaşmak, manevi arınma ve toplumsal dayanışma duygularını pekiştirmek için kurban ibadetini gerçekleştirirler. Bu ibadet, inananlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirirken, aynı zamanda kişinin Allah'a olan bağlılığını ve sadakatini ifade etmesine yardımcı olur. Kurban kesmek ile ilgili Kuran'da bazı ayetler bulunmaktadır. İşte bu ayetlerden bazıları:

Bakara Suresi, 195. Ayet:

"Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever."

Al-i İmrân Suresi, 183. Ayet:

"Onlar: 'Allah, bize, gökten inecek ateşin yakacağı bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamayı emretti' dediler. De ki: 'Benden önce nice peygamberler, size apaçık deliller ve söylediğiniz o mucizeyi getirmişti. Eğer doğru sözlüyseniz, o peygamberleri niçin öldürdünüz?'"

Mâide Suresi, 2. Ayet:

"Ey iman edenler! Allah'ın dîninin alâmetlerine, haram aylara, Kâbe'ye hediye edilen kurbanlık hayvanlar ile onların boyunlarına takılan gerdanlıklara, Rablerinin lutuf ve rızâsını isteyerek Beyt-i Harâm'a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Mescid-i Harâm'ı ziyaretinizi engellediler diye bir topluluğa duyduğunuz öfke, sakın sizi onlara karşı saldırganlık yapmaya sevk etmesin. İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta ise yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir."

Mâide Suresi, 27. Ayet:

"Onlaradem'in iki oğlunun başından geçen ibret verici şu gerçeği anlat: Onlar Allah'a birer kurban takdîm etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskanıp: 'Seni mutlaka öldüreceğim' deyince, öteki şu cevabı vermişti: 'Allah ancak takvâ sahiplerinin ibâdetini kabul buyurur.'"

Kurban kesmek, İslam'da önemli bir ibadettir ve bu ayetlerde bu konuyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.

KURBAN KESMEK VACİP Mİ FARZ MI?

İbn Rüşd'e (Bidâyetü'l-müctehid, 1/429) göre, çoğu mezhepte (diğer üç mezhep olan Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine atıfta bulunulmuş olabilir) kurban kesmek sünnettir. Sünnet, Hz.Muhammed'in (sav) öğretileri ve uygulamaları olarak kabul edilen fiillere denir. Yani, bu mezheplere göre kurban kesmek sünnete uygun bir davranış olarak görülmektedir.

Ancak Hanefi mezhebinde, kurbanın vacip olduğu yönünde bir görüş bulunmaktadır. Vacip, kesin olarak farz olmayan ama yapılması şiddetle tavsiye edilen bir ibadet anlamına gelir. Hanefi fıkhına göre, kurban kesmek sadece sünnet değil, aynı zamanda ibadetler arasında vacip olan bir eylemdir.

Fıkhî hükmü ne olursa olsun, yani hangi mezhebe mensup olursa olsun, kurban ibadetinin Müslüman toplumlar için önemli bir simge ve ibadet olduğu belirtilmektedir. Bu ifade, kurban ibadetinin, yıllardır Müslüman toplumlar arasında geniş kabul görmüş ve dinî hayatın önemli bir parçası olarak değerlendirilmiş olduğunu vurgulamaktadır. Bu ibadet, toplumsal bir simge olarak Müslümanların birlik ve beraberliğini güçlendirirken, aynı zamanda dinî kimliklerini ve değerlerini ifade etmelerini sağlar.