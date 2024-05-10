Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl pay edilir?

Yoksul insanlar, genellikle temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerler. Kurban eti ise onların protein ve besin değeri yüksek gıda ihtiyaçlarını karşılayarak beslenmelerine katkı sağlar. İhtiyaç sahipleri, sosyal yardımlara bağımlı olmak zorunda kaldıklarında genellikle onur kırıcı bir deneyim yaşarlar. Fakat Kurban Bayramı, toplum içinde dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiren bir zaman dilimidir. Kurban edilen etlerin yoksullarla paylaşılması, toplumun birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirir. Pekikurban eti nasıl dağıtılır ve nasıl pay edilir?

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Kurban eti dağıtımı, İslam dininde belirli kurallara göre gerçekleştirilir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) tarafından kurban etinin üçe taksim edilip dağıtılması tavsiye edilmiştir. İşte detaylar:

Kurban eti üçe taksim edilir:

Bir bölümü kurban kesemeyen yoksullara dağıtılır.

Bir bölümü akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılır.

Bir kısmı ise evde yenilir.

Şafii mezhebine göre:

Kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.

Hanefi mezhebine göre:

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir.

Kurban etinin bu şekilde paylaşılması, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtmaktadır. Bereketli bir kurban kesmek için bu önerilere uygun davranmak önemlidir.

KURBAN ETİ SATILIP PARASI DAĞITILIR MI?

Kurban etinin satılması ve elde edilen para ile yardım yapılması konusu, fıkhi bir meseledir ve İslam hukukçuları arasında farklı görüşler bulunmaktadır.

Bazı İslam alimleri, kurbanın etinin satılmasını ve elde edilen paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını uygun görmektedirler. Onlara göre, kurban ibadetinin esası, Allah'ın rızasını kazanmaktır ve kurbanın etinin satılması da bu amaca hizmet eden bir yöntem olabilir.

Ancak diğer İslam alimleri, kurbanın etinin satılmasını doğru bulmamaktadırlar. Onlara göre, kurban ibadeti sırasında kesilen hayvanın eti, doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır ve satış yapılmamalıdır. Bu yaklaşıma göre, kurban ibadetinin özünde, Allah'a yakınlık ve yardımlaşma ruhu bulunmaktadır ve bu ruha uygun olarak etin direk olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak, Peygamber (s.a.s), "Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir." (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 9/496 [19233]) buyurmuştur. Merğinânî- "el-Hidâye"de bu konu ele alınmış ve kurbanın deri veya etinin satılması durumunda, elde edilen paranın sadaka olarak dağıtılması gerektiği belirtilmiştir (el-Hidâye, 4/360).

Bu konuda alınacak karar, kişinin dinî inançlarına, yerel uygulamalara ve İslam hukukçularının farklı görüşlerine bağlı olabilir.