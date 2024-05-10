Kurban Bayramı ne zaman? #128015 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etmeye başladı. Vatandaşlar, kurban bayramına kaç gün kaldığını merak ediyor. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki, Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle, Kurban Bayramına 36 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 Kurban bayramı tarihi aşağıdaki gibidir:

