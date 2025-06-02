Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Arefe ne zaman?
Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 yılına ait dini günler takviminin belli olmasıyla birlikte bu soru, milyonlarca vatandaşın araştırma listesinde üst sıralara çıktı. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Arefe ne zaman? Detaylar haberimizde!
Tatil planı yapmak, kurban ibadetini yerine getirmek ve aile ziyaretlerini organize etmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, bugün tarih 2 Haziran 2025 Pazartesi olduğuna göre Kurban Bayramı'na tam olarak kaç gün kaldı? Arefe günü ne zaman, tatil süresi kaç gün olacak? İşte bayrama dair merak edilen tüm detaylar...
KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma günü başlıyor.
AREFE NE ZAMAN?
2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu bilgiler ışığında, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Kurban Bayramı'nın başlamasına sadece 4 gün kaldı. Bayram öncesi Arefe Günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe