Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Arefe ne zaman?

Tatil planı yapmak, kurban ibadetini yerine getirmek ve aile ziyaretlerini organize etmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, bugün tarih 2 Haziran 2025 Pazartesi olduğuna göre Kurban Bayramı'na tam olarak kaç gün kaldı? Arefe günü ne zaman, tatil süresi kaç gün olacak? İşte bayrama dair merak edilen tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma günü başlıyor.

AREFE NE ZAMAN?

2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu bilgiler ışığında, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Kurban Bayramı'nın başlamasına sadece 4 gün kaldı. Bayram öncesi Arefe Günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe