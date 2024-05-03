Kuran'a göre kıyamet nasıl kopacak? 10 büyük alamet nedir?

Kur'an'da verilen ayetler semboliktir ve kıyametin nasıl olacağına dair tam bir betimleme sunmazlar. İslam alimleri, bu ayetleri çeşitli yorumlarla ele alır ve kıyametin detayları hakkında genellikle sembolik anlam taşıyan açıklamalar yaparlar. Bu nedenle, kıyametin nasıl olacağına dair kesin bir senaryo vermek yerine, Kur'an'daki işaretlerin insanları Allah'a yönlendirmesi ve ahiret hayatına hazırlanmaları için bir uyarı olduğu kabul edilir. İşte 10 büyük alamet nedir hakkında merak edilenler…

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

İslam inancında, kıyametin yaklaştığını işaret eden belirli olaylara dair hadislerde ve Kur'an'da bahsedilen bir dizi büyük alamet vardır. Bu alametlerin tam listesi ve sıralaması farklı İslam alimleri ve hadis kaynaklarında değişiklik gösterebilir, ancak genellikle 10 büyük alamet olarak kabul edilenler şunlardır:

Deccal'in Çıkışı: Deccal, İslam geleneğine göre, son zamanlarda ortaya çıkacak ve büyük bir fitne ve kötülük getirecek olan yalancı bir mesih figürüdür.

Yer Sarsıntıları ve Kıyametin Çığlığı: Kıyametin yaklaştığını haber veren bir diğer büyük alamet, yer sarsıntıları ve kıyametin büyük çığlığıdır.

Güneşin Batıdan Doğması: Kıyametin yaklaştığını haber veren işaretler arasında güneşin batıdan doğması da yer alır. Bu, doğal yasaların değişeceğini ve kıyametin yaklaştığını gösterir.

Dağların Hareketi ve Yıkılması: Dağların hareket etmesi ve yıkılması da kıyametin yaklaştığını haber veren büyük alametler arasındadır.

Küçük ve Büyük Belaların Artması: Kıyametin yaklaştığını haber veren işaretler arasında çeşitli belaların artması ve yaygınlaşması da vardır.

Göklerin Yırtılması: Kur'an'da, kıyametin bir işareti olarak göklerin yırtılacağı ifade edilir.

Gökten İndirilen Belirtiler: Kıyametin yaklaştığını haber veren diğer işaretler arasında gökten indirilen belirtiler ve mucizeler bulunur.

İslam'ın Zayıflaması: İslam geleneğine göre, kıyametin yaklaştığını haber veren bir işaret de İslam'ın zayıflaması ve Müslüman toplumların çeşitli fitne ve sıkıntılarla karşılaşmasıdır.

Büyük Fitnelerin Çıkması: Kıyametin yaklaştığını haber veren işaretler arasında büyük fitnelerin çıkması da vardır. Bu fitneler, insanları imanlarından saptırmak ve toplumları karıştırmak için ortaya çıkar.

Hz. İsa'nın İnişi: İslam inancına göre, son zamanlarda Hz. İsa (İsa peygamber), Deccal'a karşı çıkacak ve adaleti yeniden tesis etmek için dünyaya inecektir. Bu, kıyametin yaklaştığını haber veren önemli bir işarettir.

Bu 10 büyük alamet, kıyametin yaklaştığını ve ahiret gününün yaklaştığını gösteren önemli işaretlerdir. Bu alametler, İslam alimleri ve hadis kaynaklarından alınan bilgilere dayanmaktadır.