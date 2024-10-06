Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde 1 Milyon değerindeki soru gündeme geldi. "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusunun cevabını birçok kişi araştırıyor. Peki, "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusunun cevabı nedir?
ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam 1 Milyon lira değerindeki soru açıldı. "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Kur'an-ı "Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster soruları…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORU
Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulmakta olup pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır.
KUR'AN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?
A) Hz. Havva
B) Hz. Mikail
C) Habil
D) Kabil
CEVAP: BAKARA 97-98. AYETTE HZ. MİKAİL İSMİ GEÇMEKTEDİR.
BAKARA 97-98. AYET