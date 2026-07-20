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Kız arkadaşıyla tartışan genç fenalaştı

Kız arkadaşıyla tartışan genç fenalaştı
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Eskişehir'de kız arkadaşıyla tartışan genç aniden fenalaştı. Sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'de iddiaya göre kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası fenalaşan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi Faik Sokak'ta bulunan bir evde, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan genç aniden fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınlarının desteğiyle yürüyen ve sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu görülen genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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