Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir. Kül Masalı nerde çekiliyor, setleri nerede?

KÜL MASALI KONUSU NE?

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI NERDE ÇEKİLİYOR?

TRT1'in yeni dizisi Kül Masalı Antalya ve Kapadokya'da çekiliyor.

KÜL MASALI OYUNCULARI



