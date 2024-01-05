Kuduz hastalığı nedir, belirtileri neler? Kuduz hastalığı ölümcül mü?

kuduz hastalığı, ölümcül bir viral enfeksiyon hastalığıdır ve genellikle hayvan ısırıkları yoluyla bulaşır. Hastalık, sinir sistemini etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kuduz hastalığının belirtileri genellikle ağrı, kas ağrıları, ateş, baş ağrısı, sinir sistemi belirtileri, nöbetler ve davranış değişikliklerini içerir.

KUDUZ HASTALIĞI NEDİR?

Kuduz, genellikle hayvan ısırıkları aracılığıyla bulaşan ölümcül bir viral enfeksiyon hastalığıdır. Rhabdoviridae ailesinden bir virüs olan rabies virüsü, sinir sistemini etkileyerek beyin iltihabına yol açar. Kuduz, erken evrelerde genellikle belirti göstermez, ancak semptomlar başladığında tedavi edilemez bir durum haline gelir.

KUDUZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Ağrı ve Kaşıntı: Isırılan bölgede ağrı ve kaşıntı hissi.

Kas Ağrıları: Kaslarda ağrı, özellikle ısırılan bölgede.

Ateş ve Baş Ağrısı: Yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı.

Sinir Sistemi Belirtileri: Çene kaslarında sertleşme, yutma güçlüğü, korku veya panik ataklar.

Nöbetler: Nöbet geçirme ve bilinç kaybı.

Davranış Değişiklikleri: Huzursuzluk, saldırganlık veya aşırı uyuşukluk.

KUDUZ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Kuduz, genellikle ısırık yoluyla bulaşır. En sık rastlanan bulaşma kaynağı vahşi hayvanlardır, ancak evcil hayvanların da kuduz taşıma riski vardır. Kuduz virüsü, tükürük, gözyaşı ve sinir hücrelerinde yoğun olarak bulunur. İnsanlara bulaşması genellikle ısırıklar, tırmalamalar veya bu sıvılarla temas sonucu olur.

KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Hayvan Aşıları: Evcil hayvanların düzenli olarak aşılanması.

Isırık Durumunda Hemen Tedavi: Herhangi bir ısırık durumunda derhal bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçme ve gerekirse kuduz aşısı alınması.

Vahşi Hayvan Temasından Kaçınma: Bilinçsiz vahşi hayvan temasından kaçınma.

Aşı Takvimine Uyum: Özellikle kuduzun yaygın olduğu bölgelerde yaşayan kişilerin aşı takvimine uyması.