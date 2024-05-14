Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Kimdir? Selahaddin Eyyubi hangi milletten?

Selahaddin Eyyubi, 1137 ile 1193 yılları arasında yaşamış olan önemli bir İslam komutanı ve hükümdarıdır. Selahaddin, tarihte İslam dünyasının en önemli liderlerinden biri olarak kabul edilir ve özellikle Haçlı Seferleri dönemindeki başarılarıyla tanınır. Tarihteki yeri, Haçlı Seferleri sırasında Müslümanların Kudüs'ü geri alma mücadelesinde oynadığı rolle bağlantılıdır. 1187 yılında, Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgal edilmesine karşı büyük bir mücadele vermiştir.

SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?

Selahaddin Eyyubi, Eyyûbîler Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Selahaddin Eyyubi, 8 Eylül 1137 tarihinde Tikrit'de doğmuştur. O, Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı olarak bilinir ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarıdır. Babası, Selçuklu İmparatorluğu'nun Tikrit Valisi Necmettin Eyyub'dur. Selahaddin Eyyubi, İslam aleminde ve tarihinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar tarafından fethedilmesine öncülük etmesiyle tanınır.

1187 yılında Kutsal Topraklar'ı Haçlılardan geri almak için bir ordu kurdu ve komutasındaki ordusuyla beraber 4 Temmuz 1187 tarihinde gerçekleşen Hıttin Muharebesi ile Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy'ın ordusunun büyük bir bölümünü yok etti. Aynı yıl içinde Kudüs'ü Haçlı kuvvetlerinden alarak bölgedeki 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son verdi ve kenti İslam dünyasına geri kazandırdı. Avrupalı Hristiyanlar yaşadıkları bu yenilgiden sonra, Kudüs'ü tekrar hâkimiyetlerine geçirebilmek amacıyla Üçüncü Haçlı Seferi'ni düzenlediler.

Selahaddin Eyyubi, Eyyûbî ailesinden gelmektedir. Asıl adı Ebü'l-Muzaffer el-Melikü'n-Nâsır Salâhuddîn Yusuf bin Necmiddîn Eyyûb bin Şâdî bin Mervan'dır. Sünni İslam (Şâfiî) mezhebine mensuptur. Selahaddin, görev süresi boyunca Şii mezhepli Fâtımî kurumunu baltalamaya başladı ve Fâtımî Devleti'ni yıktı. Ayrıca, İslam hilâfetini Bağdat'ta bulunan Sünni Abbâsî Hâlifeliği'ne bağladı.

Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü Güldürmeden Gülmeyen Sultan olarak da anılmaktadır. Mart 1193 tarihinde Şam'da vefat etmiş ve Emevî Camii'ne defnedilmiştir. Onun mücadelesi ve liderliği, Müslüman, Kürt, Arap ve Türk kültürlerinde önemli bir figür olarak kabul edilir ve kahraman olarak görülür

SELAHATTİN EYYUBİ NEREYİ FETHETTİ?

Selahaddin Eyyubi, Eyyûbîler Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Onun hayatı ve başarıları, Müslüman, Kürt, Arap ve Türk kültürlerinde önemli bir figür olarak yaşatılmaktadır. İşte Selahaddin Eyyubi'nin başlıca başarıları:

Mısır'ın Başına Geçmesi (1169): Selahaddin, Zengi Hanedanı'nın Mısır kolunu kurarak 1169 yılında Mısır'ın başına geçti.

Filistin ve Suriye'nin Ele Geçirilmesi (1174): 1174 yılında Selahaddin, Filistin ve Suriye'yi ele geçirdi.

Hattin Muharebesi ve Kudüs'ün Geri Alınması (1187): Selahaddin, 1187 yılında Kutsal Topraklar'ı Haçlılardan geri almak için bir ordu kurdu. Hıttin Muharebesi'nde Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı ve Kudüs'ü geri aldı. Bu zafer, Avrupalı Hristiyanların Kudüs'ü tekrar ele geçirmek amacıyla Üçüncü Haçlı Seferi'ni düzenlemelerine yol açtı.

Selahaddin Eyyubi, sadece bir komutanın değil, aynı zamanda adaletin, hoşgörünün ve kültürel birlikteliğin simgesi olarak anılmaktadır. Onun Kudüs'ü fethetmesi, tarih boyunca büyük bir öneme sahiptir.