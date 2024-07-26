Küçükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Küçükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

Küçükçekmece hangi yakada? Küçükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Küçükçekmece, göl kenarında yer alır. Yeni konut projeleri ve alışveriş merkezleri ile tanınır. Küçükçekmece'ye gidecek olan vatandaşlar Küçükçekmece İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Küçükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Küçükçekmece harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

KÜÇÜKÇEKMECE HANGİ YAKADA?

Küçükçekmece, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Göl kenarında yer alan Küçükçekmece, yeni konut projeleri ve alışveriş merkezleri ile dikkat çeker. İlçede yer alan Küçükçekmece Gölü ve çevresindeki doğal güzellikler, doğa severler için ideal mekanlardır. Ayrıca, metrobüs hattının ilçeden geçmesi, ulaşımı oldukça kolaylaştırır.

Küçükçekmece, aynı zamanda eğitim ve sağlık alanında da önemli yatırımlara sahiptir. İlçede yer alan çeşitli eğitim kurumları ve hastaneler, bölgenin ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca, sosyal ve kültürel etkinlikler, Küçükçekmece'nin dinamik yapısını pekiştirir.

KÜÇÜKÇEKMECE HARİTADA NEREDE?

İstanbul Küçükçekmece'nin haritadaki konumu şu şekildedir:

KÜÇÜKÇEKMECE NEREDE?

Marmara Denizi kıyısında yer alan Küçükçekmece, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde tarım ve balıkçılık ile geçinen bölge, Cumhuriyet dönemi ile birlikte sanayileşme sürecine girmiştir. Günümüzde ise modern konut projeleri ve ticaret merkezleri ile dikkat çekmektedir.