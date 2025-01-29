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Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

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Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösteren gazeteci Kübra Par, sunduğu ana haber programının jenerik müziği girince yayından çıkıldı sanarak el hareketi yaptı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Par, "Yayından çıktığımızı düşünerek yönetmenimize şaka yaptım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek dün akşam saatlerinde "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gözaltına alındı.

TV 100 Ana Haber Bülteni sunucusu gazeteci Kübra Par, yayında karara tepki gösterdi. Ana haberin jenerik müziğinin girişinin ardından yayından çıkıldığını sanan Kübra Par, el hareketi yaptı. İzleyenleri şaşkına çeviren anla ilgili Par'dan açıklama geldi.

"ÖZÜR DİLEDİ"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Par, olayın bir şakadan ibaret olduğunu belirterek özür diledi. Kübra Par paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YÖNETMENİMİZE ŞAKA YAPTIM"

"Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım. Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber'den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı'nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış. Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur. Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim."

RTÜK'TEN İNCELEME

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Par'ın yayında yaptığı el hareketiyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

"KÜBRA HANIM'IN ÖZGÜR OLDUĞUNDA NELER YAPABİLECEĞİNİ MERAK ETMEKTEYİZ"

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin 'etik' ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım'ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz.

"NE ZAMANDAN BERİ GİZLİ SES KAYDININ YAYINLANMASI GAZETECİLİK OLMUŞTUR"

Türkiye'de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir. Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir.

"İLK TOPLANTIDA GEREĞİ YAPILACAK"

Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Gündem
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El hareketini neden yaptığını açıkladı
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıhasan kaçan:

ciddiyetle bir şeyler dinlediğin insanların böyle basit insanlar olması insanı hayal kırıklığına uğratıyor.

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Haber Yorumlarışaban kocaman:

Nasılda kıvırıyor özür dilemekte her şey bitiyor mu o hareketin bedelini devlet ödetir

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Durumu düzeltmeye çalışmış ama olmamış :)

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

o hareketi içeri girince sanada yaparlar

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Ayak takımından gazeteci olmaz bunu bir kez daha görmüş olduk

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bilinç altında neler yatıyormuş kübiş :))

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Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıcem dagcı:

Herkesin tuttuğu kendine

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Haber YorumlarıTarık Avsar:

kardeşim tabiki hoş değil ama bunlar da insan robot değil heralde şakalaşıp eğlenecek oldu olacak getirin den yapay zeka....

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıHasan Polat:

Genelde erkeklerin okey tavla oynarken yaptiklari bir hareket. BAZI KESIM !!! Kadinlar da yapar, üstelik Kameraya bakarak yapiyor. demekki Yönetmene asiri derecede YAKIN ki, stüdyoda diger calisanlarin yaninda böyle sakalasabiliyor.

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Haber Yorumlarıhasan:

Çok samimi bir espri

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