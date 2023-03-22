Kanal D'nin yeni dizisi Kraliçe'nin oyuncuları merak konusu oldu. Kraliçe dizisinde yer alan Ali karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi Ali kimdir? Ali Gencer gerçekte kim, adı ne? Kraliçe Ali karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe dizisi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kraliçe'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kraliçe dizisinin karakterlerinden Ali Gencer, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi Ali kimdir? Ali Gencer gerçekte kim, adı ne? Kraliçe Ali karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kraliçe dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci, Özgür Karaman, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tameryer almaktadır.

KRALİÇE ALİ KİMDİR?

Kraliçe dizisinde Ali karakterini Özgün Karaman canlandırmaktadır. Özgün Karaman, 15 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan oyuncu, ilk olarak Elde Var Hayat dizisinde Caner karakterini canlandırmıştır. Çakıl Taşları dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Karaman, şimdilerde Kraliçe dizisinde rol almaktadır.