KPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı ?

Ekpss tercih süreci, kamuda engelli kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar arasında büyük bir merakla bekleniyor. Adaylar, EKPSS sınav sonuçlarına göre boş olan engelli kontenjanları için tercih yapabilecekleri tarihleri öğrenmek istiyorlar. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorularının cevabı haberin devamında.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS tercih takvimi henüz resmi olarak yayınlanmadı. ÖSYM'nin yayınlayacağı ikinci tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek.

2024 EKPSS tercih süreci, engelli kamu personeli alımı için büyük bir önem taşıyor. Adaylar, EKPSS sınavından aldıkları puanlar ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri için merakla tercih sürecinin başlamasını bekliyorlar. ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu, adaylara tercih yaparken gereken bilgileri ve yönergeleri sağlamak üzere ÖSYM'nin resmi web sitesi olan http://www.osym.gov.tr üzerinden paylaşılacak.