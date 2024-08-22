KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır?

Kpss sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesini sık sık ziyaret ediyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? Detaylar haberimizde...

KPSS LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2024 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.