KPSS sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! ÖSYM sınav sonuç sayfasından görüntülenecek

Kpss açıklandı mı? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin ( Ösym ) yayınladığı takvim, adaylara sınav sonuçlarının yayınlanacağı günü göstermekte. Bu tarihe göre sonuçların erişime açılması için geri sayım başlamış durumda.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Adaylar KPSS lisans sınav sonuçlarına Ösym'nin sınav sonuç sayfası üzerinden ulaşabilecek. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekecek.

Sonuçlara ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden erişim sağlanacak. Sınav sonuç belgeleri kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar için yeniden düzenlenmeyecek.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şu an itibarıyla KPSS sonuçları henüz erişime açılmış değil. ÖSYM takviminde geçtiğimiz oturumların sonuçlarının açıklanma tarihi belirtilmiş olsa da, adaylar henüz sonuçlarına ulaşamıyor.

Açıklama süreci zamanında gerçekleştiğinde adaylar sonuçlara erişebilecekler; ancak bekleyiş devam ediyor.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Takvimde belirtilen tarih 10 Ekim 2025 olup, adayların sonuçlarına bu tarihten itibaren ulaşmaları öngörülüyor. Açıklamanın sabah saatlerinden itibaren değil, genellikle saat 10.00'dan sonra yapılması bekleniyor.

Bu saat öngörüsü, önceki yıllarda da sonuç duyurularının sabah saat 10.00 sonrasına denk gelmesi geleneğinden hareketle oluşturulmuş durumda.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonucu açıklama sayfasına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapacak. Bu sayfada sınav sonuç puanı ve değerlendirme bilgileri yer alacak.

Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulamaları da adayların sonuçlarını görüntüleyebilecekleri alternatif bir erişim kanalı oluşturuyor. Sınav sonuç belgesi adaylara basılı olarak gönderilmeyecek; sonuç belgesine yalnızca çevrimiçi yolla ulaşılabilecek.