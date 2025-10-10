Kpss'ye giren binlerce adayın aklındaki en büyük soru: Aldıkları puan ne kadar süreyle geçerli olacak ve aynı puanı birden fazla kez kullanmak mümkün mü? Öğrenciler ve memur adayları, kariyerlerini planlarken bu detayı merak ediyor. Peki, KPSS puanı kaç yıl geçerli? KPSS puanı 2 kez kullanılır mı? KPSS puan kullanımına dair detaylar haberimizde...

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS'ye girip emek verdiğinizde aklınızda en çok merak edilen konulardan biri, elde ettiğiniz puanın ne kadar süreyle geçerli olduğudur. KPSS puanının geçerlilik süresi, alımların türüne ve kadro tipine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak öğretmenlik dışındaki kadrolar için Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarından elde edilen KPSS puanları 2 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında adaylar, aldıkları puanla farklı kurumsal alımlara başvuru yapabilirler.

Bu kural, özellikle merkezi memur alımları ve kadrolu pozisyonlar için büyük önem taşır. KPSS puanının geçerlilik süresi boyunca adaylar, istedikleri kadro ve kurumlar için tekrar sınava girmeden başvuru hakkına sahiptir. Bu durum, KPSS'ye giren adaylar için hem zaman hem de maliyet açısından büyük avantaj sağlar.

Ayrıca, sağlık bakanlığı 4/B sözleşmeli alımlar gibi bazı özel alımlarda da aynı KPSS puanının kullanılabilmesi mümkündür. Yani bir kez yerleştiğiniz KPSS puanınız, merkezi memur alımlarında tekrar kullanılabilir ve adaylar için ekstra bir sınav yükü oluşturmaz.

KPSS PUANI 2 KEZ KULLANILIR MI?

KPSS'ye giren adayların bir diğer merak ettiği konu ise, KPSS puanının birden fazla defa kullanılabilir olup olmadığıdır. Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta, puanların farklı kurumsal alımlarda geçerliliğinin mümkün olduğudur.

Özetle:

KPSS puanı, farklı kadrolu veya sözleşmeli alımlarda birden fazla kez kullanılabilir.

Özellikle Sağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli alımlar gibi durumlarda, adayın daha önce yerleştiği KPSS puanı, merkezi memur alımlarında tekrar kullanılabilir. Bu durum, adayların sınav sonrası farklı kurum ve kadrolara başvuru yapabilmesini kolaylaştırır.

Bu durum, adayların KPSS puanını sadece tek bir başvuru için kullanmak zorunda olmadığını gösterir. Merkezi ve kurumsal alımlar arasında esnek bir puan kullanımı sistemi vardır. Böylece adaylar, aldıkları puanın geçerlilik süresi boyunca birçok farklı alımda değerlendirilmesini sağlayabilirler.