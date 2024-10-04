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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula!
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KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilirler. Sınav sonuçlarına göre adayların atanma süreci başlayacak.

Kpss ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı, 4 Ekim 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak. Eylül ayında gerçekleştirilen 2024 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre bugün açıklanacak.Ortaöğretim mezunları için yapılan bu sınav, adayların kamuda çalışmak için gereken puanları almalarını ve yerleştirme sürecine dahil olmalarını sağlıyor. KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula!

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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandığında, ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM AİS'e giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCU SORGULA

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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