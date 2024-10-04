KPSS Ortaöğretim puan hesaplama 2024! KPSS Ortaöğretim sonuçlarına nasıl bakılır?

Kpss Ortaöğretim sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar, sınav puanlarının nasıl hesaplandığını merak ederken, birçok kişi sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. KPSS Ortaöğretim sınavında alınan puanlar, doğru ve yanlış cevaplar üzerinden hesaplanıyor. Adaylar sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanırken, puan hesaplama sürecine dair detaylar da büyük ilgi görüyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçlarına nasıl bakılır? KPSS Ortaöğretim puan hesaplama 2024!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

ÖSYM sonuç görüntüleme sisteminde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sorgulayabilecek.

ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına https://ais.osym.gov.tr adresinden giriş yapın. Aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM tarafından verilen şifreniz ile giriş yapın. Eğer şifrenizi unuttuysanız, sistem üzerinden şifrenizi yenileyebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra menüden "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayın. Burada girdiğiniz sınavlar listelenecek ve KPSS Ortaöğretim sonuçlarına ulaşabileceksiniz. Sonuçlar açıklandığında sınav puanınızı, Türkiye genelinde sıralamanızı ve detaylı net bilgilerinizi görebileceğiniz bir sonuç belgesi sunulacaktır. Ayrıca, atama süreçlerinde bu belgeyi kullanabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA

Adayın doğru cevaplarından yanlışlarının dörtte biri çıkarılarak net sayısı bulunur.

Formül: Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)

Sınava giren adayların genel performansı göz önüne alınarak standart sapma uygulanır. Bu işlem, adayın ham puanının, sınava giren diğer adaylarla karşılaştırmalı olarak hesaplanmasını sağlar.

Adayın net sayısı, sınavdaki soruların ağırlık katsayısına göre puanlanır ve ham puan hesaplanır. KPSS Ortaöğretim'de Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümleri bulunmaktadır ve bu iki bölüm adayın genel puanını oluşturur.

Elde edilen ham puan, 100 üzerinden bir puan olacak şekilde dönüştürülür ve adayın KPSS Ortaöğretim puanı oluşturulur.