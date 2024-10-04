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KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir?

KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir?
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KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, ortaöğretim puanıyla hangi meslekleri seçebileceklerini merak ediyor. KPSS Ortaöğretim meslekleri nelerdir ve KPSS Ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır? Sınavla ilgili tüm bilgiler ve detaylar haberimizde yer alıyor.

Kpss (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ortaöğretim, kamu kurumlarına atama yapabilmek için gerekli olan bir sınavdır. Bu sınav sonucunda adaylar, çeşitli meslek gruplarına atanabiliyor. KPSS Ortaöğretim puanı, adayların sınavda aldıkları doğru ve yanlış cevaplar üzerinden hesaplanıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM MESLEKLERİ NELER?

  • Sağlık Teknisyeni
  • Hizmetli
  • Hemşire
  • Teknisyen
  • Kaloriferci
  • Sağlık Memuru
  • Veteriner Sağlık Teknisyeni
  • Laborant
  • Rasatçı
  • Zabıta Memuru
  • İtfaiye Eri
  • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
  • Çocuk Bakıcısı
  • Memur
  • Ebe

KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI NEDİR?

Adayın doğru cevaplarından yanlışlarının dörtte biri çıkarılarak net sayısı bulunur.

Formül: Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)

Sınava giren adayların genel performansı göz önüne alınarak standart sapma uygulanır. Bu işlem, adayın ham puanının, sınava giren diğer adaylarla karşılaştırmalı olarak hesaplanmasını sağlar.

Adayın net sayısı, sınavdaki soruların ağırlık katsayısına göre puanlanır ve ham puan hesaplanır. KPSS Ortaöğretim'de Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümleri bulunmaktadır ve bu iki bölüm adayın genel puanını oluşturur.

Elde edilen ham puan, 100 üzerinden bir puan olacak şekilde dönüştürülür ve adayın KPSS Ortaöğretim puanı oluşturulur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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