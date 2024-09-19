KPSS sonuçları takip edilirken Polislik KPSS önlisans puanları ile ilgili aramalar adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS Önlisans polislik taban ve tavan puanları kaç? 2024 Önlisans polis alımı ne zaman?

KPSS ÖNLİSANS POLİSLİK TABAN VE TAVAN PUANLARI KAÇ?

nlisans (2 yıllık) veya lisans(4 yıllık) mezunu olmak kaydıyla ÖSYM tarafından her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan İçişleri Bakanlığının belirlediği taban puanını alabilen herkes kanunda sayılan şartları da sağlaması halinde POMEM'e başvurarak polis olabilmektedir. Emniyet Teşkilatına üniformalı olarak girebilmenin üç yolu bulunmaktadır. Polis Akademisi; PAEM, POMEM ve PMYO olmak üzere üç farklı kurumla ülkemize polis yetiştirmektedir. PAEM, Polis Amirleri Eğitim Merkezi olup Emniyet Teşkilatına komiser yetiştirmektedir.

11 ay süresince eğitim alan komiser adayları eğitim sonucunda komiser yardımcısı olarak atanmaktadır. PMYO, Polis Meslek Yüksek Okulu ise lise ve dengi okullardan mezun olan ve başvuruda bulunarak kurum bünyesinde eğitim görmeye başlayan 18-26 yaş arasındaki öğrencilere 2 yıl eğitim verilmektedir.

Bu eğitim sonucunda başarılı olan öğrenciler PMYO'dan mezun olarak polis memuru olarak görevlerine atanmaktadır. Son olarak ise POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, ön lisans ve lisans mezunlarına en az 4 ay olacak şekilde eğitim vermek suretiyle polis memuru yetiştirmekte olup yukarıda da bahsettiğimiz üzere KPSS'de belirtilen puan üzerinden alım yapmaktadır. POMEM Giriş Yönetmeliği 8. Maddede belirtilen yukarıdaki şartlardan sonra adayların ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatı da geçmesinin akabinde başlayan eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olan öğrencilerin atamasıİçişleri Bakanlığınca polis memuru olarak yapılmaktadır.

Polis alımına başvuruda bulunacak adaylar, polislik KPSS taban puanlarını araştırmaya başladı. Polislik KPSS başvurusunda bulunmak için baraj puanı 60 olarak belirlenmiş durumda.

Not : Polis Akademisi ilan sayfasında yayınlanan bilgiler ışığında güncel polis alım şartlarını öğrenebilirsiniz.

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2024 ÖNLİSANS POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis alım dönemleri Polis Akademisi tarafından paylaşılmaktadır.

KPSS ÖNLİSANS SUBAY TABAN PUANI KAÇ?

Jandarma Genel Komutanlığı lisans erkek adayları için taban KPSS 68 puan, kadın adaylar için ise taban KPSS 73 puan olarak duyuruldu.

Astsubaylık için KPSS önlisans sınavından en az 60 veya 65 puan almak gerekiyor.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM'in son yaptığı duyuruya göre polislik başvuru şartları şu şekilde belirlenmişti:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPDS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.