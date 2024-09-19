Kpss ön lisans taban ve atama puanları 2024, ÖSYM sonuç duyurusu bekleyen adayların sorguladıkları detaylardan biri. Ön lisans KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 20 Eylül'de ilan edilecek. Peki, KPSS Önlisans P93 55, 60, 65,0, 75, 80, 85, 90 puanla nereye yerleşilir?

KPSS ÖNLİSANS P93 55, 60, 65,0, 75, 80, 85, 90 PUANLA NEREYE YERLEŞİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

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KPSS PUANI KAÇ YIL, NE KADAR GEÇERLİ?

KPSS 2024, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Öte yandan öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS alımları farklı puan türlerine göre yapılmaktadır. KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri bulunmaktadır ve atamalar da buna göre yapılmaktadır.