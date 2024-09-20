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KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı!

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı!
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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirler. Sınav sonuçlarına bakmak için adayların, ÖSYM'nin online sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesine başvurabilirler. Sonuçları kontrol etmek isteyen adayların, ÖSYM'nin online sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Sınav sonuçlarının açıklanması, adaylar için büyük bir heyecan ve merak uyandırırken, bu süreçte birçok kişi sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı. KPSS Ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı!

KPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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