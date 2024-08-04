KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS ÖABT ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ( Öabt ) sabah oturumu tamamlandı. Peki, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ( Öabt ) soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS ÖABT ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT BİTTİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu başladı. Saat 10.15'te başlayan oturum, 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapıldı.

ÖABT KAÇ DAKİKA?

461 bin 763 adayın başvurduğu oturumlarda, adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verildi.

KPSS ÖABT NE ZAMAN BİTECEK?

2024-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erdi.

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