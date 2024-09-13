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KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta?

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 tarihi ve saati merak ediliyor. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavının hangi gün ve saat kaçta yapılacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, KPSS ne zaman? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Kpss, kamu kurumlarına personel alımlarında kullanılan bir sınavdır ve her yıl binlerce adayın katılımıyla gerçekleşiyor. Bu hafta sonu KPSS var mı? Sorusunun cevabı merak ediliyor.2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim), kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen lise mezunlarının katılacağı önemli bir sınav olarak 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KPSS NE ZAMAN?

15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta?

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR 2024?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindenT.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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