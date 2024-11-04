KPSS kalkıyor mu, KPSS kaldırılacak mı?

Bugün KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) çerçevesinde Eğitim Bilimleri sınavının kaldırılacağına dair bazı iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Peki, KPSS kalkıyor mu, KPSS kaldırılacak mı?

KPSS NEDİR?

Kamu Personel Seçme Sınavı, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.

KPSS KALKIYOR MU?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un gerçekleştirdiği görüşme, Eğitim Bilimleri sınavı hakkında merak edilenleri gündeme getirdi. Görüşmenin ana temasını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılan yeni müfredat değişiklikleri oluşturdu. Bu bağlamda Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB - AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili detaylar ele alındı.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri sınavının kaldırılacağı iddiası gündem oldu.

Buna göre, ÖABT ile Genel Yetenek ile Genel Kültür oturumlarının yapılmasına ise devam edilmesi bekleniyor.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 9'ncu maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Milli Eğitim Akademisinde verilecek olan hazırlık eğitimine alınacak adayların, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan alınan puan üstünlüğüne göre belirlenmesi gerekiyor.

Görüşmenin ardından sosyal medyada KPSS Eğitim Bilimleri sınavının kaldırılacağına dair spekülasyonlar hız kazandı. Ancak şu an için bu iddiaların resmi bir doğrulaması bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamalara göre, bu konudaki tartışmalar devam etse de net bir karar henüz alınmadı.

KPSS'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bakan Tekin ve ÖSYM Başkanı Ersoy'un görüşmesinde, 2025 yılında yapılacak olan Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB - AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili kapsam ve içerik üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yapılacak bu değişikliklerin, eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm yaratması bekleniyor.

Bakanlığın, KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri sınavını kaldırırken bunun yerine Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEG-AGS) adı altında yeni bir sınavı uygulamaya koyacağı belirtiliyor.