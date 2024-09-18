KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: KPSS DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır?

22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların sınav yerlerine atama işlemleri tamamlandı. Adayların sınav günü hangi bina ve salonda sınava gireceklerini öğrenmeleri için önemli bir adım olarak Sınav Giriş Belgesi'ni almaları gerekiyor. Adaylar, KPSS DHBT sınav giriş belgesini nasıl ve nereden alacağını araştırıyor. Peki, KPSS DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınavın tam saati, ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde belirtilmiş olan saat dilimlerine göre düzenlenecektir.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 22 Eylül günü saat 10:15'te uygulanacak. Sınav süresi 60 dakikadır.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları da 16 Ekim tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

KPPS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilir. Sınav Giriş Belgesi, sınav günü giriş işlemleri ve kimlik doğrulama için gereklidir. Belge üzerinde, adayların sınav salonu, bina bilgileri, sınav saati gibi detaylar yer alacaktır. Ayrıca, adayların sınav günü yanında yanlarında bulundurmaları gereken diğer belgeler ve gereklilikler hakkında da bu belgede bilgi verilecektir.