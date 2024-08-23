KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması ne zaman? KPSS branş bazı sıralaması nedir?
KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından adayların merakla beklediği branş bazında sıralama ne zaman açıklanacağı konusu gündeme geliyor. Adaylar, branşlarına göre sıralamalarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.
Kpss branş bazında sıralamalar genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından birkaç hafta içinde açıklanıyor. 2024 KPSS branş sıralamaları hakkında kesin tarihler ÖSYM tarafından belirlenir ve genellikle ÖSYM'nin resmi web sitesinde duyuruluyor. Peki, KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS branş bazında sıralamalar, merkezi yerleştirmelerden önce açıklanır. Eylül ayında branş bazında sıralamaların açıklanması bekleniyor.
KPSS BRANŞ BAZI TARİHİ BELLİ Mİ?
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek. Branş sıralamalarının 24 Ağustos itibariyle erişime açılması bekleniyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
2024 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.