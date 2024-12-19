KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman?

Kpss 2024/2 atama başvurusu ne zaman? ÖSYM atama kılavuzda, atama yapılacak kadrolar ve pozisyonlar, bu pozisyonlar için aranan şartlar ve kontenjan detayları yer alacak. ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

Kpss 2024/2 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Kılavuzun gün içinde erişime açılması bekleniyor. Yayınlandığında detaylar haberimize eklenecektir.

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE?

Kpss 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, 2024 KPSS merkezi atama tercihlerini, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirebilecekler.

KPSS 2024/2 YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirme sürecinde, adayların puanları ve tercih sıraları dikkate alınarak kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Daha yüksek puanlı adayların yerleşmesi nedeniyle bir aday, ilk tercihini kazanamazsa ikinci tercihi değerlendirilir. Aynı durum diğer tercihler için de geçerli olup, son tercihi de yüksek puanlı bir aday tarafından doldurulan aday, herhangi bir kadroya yerleşemeyecektir.

Yerleştirme sonuçları, adaylar tarafından T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecektir.

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar, atanmak üzere doğrudan ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına başvuru yapacaklardır. Adaylar, atama için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim tarihleriyle ilgili bilgileri yerleştirildikleri kurum veya kuruluşlardan temin edeceklerdir.