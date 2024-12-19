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KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı?

KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı?
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KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı ve KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu memur ilanları açıklandı mı soruları gündeme geliyor. KPSS 2024/2 merkezi atama süreci, memur olma hayali kuran adayların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, merkezi atama başvurusu nasıl yapılır?

Merkezi atama başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kamu kurumlarında memur olarak atanmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak tercih kılavuzunu bekliyor. KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu memur ilanları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Birçok kamu kurumu, yüzlerce personel alımı gerçekleştirecek. Kamuya yapılacak personel alımları duyuruldu ve farklı pozisyonlara yeni personel alımı planlanıyor. Ancak alım yapılacak kadrolar ve başvuru detayları henüz açıklanmadı. Adaylara, ilgili ilanları düzenli olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.

A GRUBU MEMUR (KARİYER MESLEK) İLANLARI

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 12 uzman yardımcısı alacak. (11 Kasım - 23 Aralık)

Sağlık Bakanlığı 25 müfettiş yardımcısı alacak (13 Aralık - 27 Aralık)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı 5 fon denetçi yardımcısı, 40 fon uzman yardımcısı, 15 fon avukatı alacak (27 Aralık - 10 Ocak)

Ticaret Bakanlığı 10 ticaret müfettiş yardımcısı alacak (9 Aralık - 20 Aralık)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 uzman yardımcısı alacak (16 Aralık - 30 Aralık)

Karayolları Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak (9 Aralık - 20 Aralık)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 uzm. yrd. alacak (16 Aralık - 30 Aralık)

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu 35 meslek personel yardımcısı alacak (12 Aralık - 26 Aralık)

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 12 uzman yardımcısı alacak (16 Aralık - 22 Aralık)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 stajyer kontrolör alacak (3 Şubat - 6 Şubat)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 35 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alacak (6 Ocak - 17 Ocak)

Avrupa Birliği Başkanlığı 12 Avrupa Birliği işleri uzman yardımcısı alacak (3 Ocak - 17 Ocak)

Tarım ve Orman Bakanlığı 99 tarım ve orman uzman yardımcısı alacak (6 Ocak - 17 Ocak)

KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı?

B GRUBU MEMUR İLANLARI

Fatih (İstanbul) Belediye Başkanlığı 25 zabıta memuru alacak (20 Ocak - 24 Ocak)

Yargıtay Başkanlığı 70 memur alacak (19 Aralık - 29 Aralık)

Turgutlu Belediye Başkanlığı 2 mimar alacak (3 Şubat - 7 Şubat)

Bartın Belediye Başkanlığı 9 memur alacak (27 Ocak - 31 Ocak)

Hacıabdullah Belediye Başkanlığı 1 itfaiye eri alımı (27 Aralık - 31 Aralık)

Narman Belediye Başkanlığı 3 memur alacak (23 Aralık - 27 Aralık)

Arnavutköy Belediye Başkanlığı 40 memur alacak (16 Aralık - 19 Aralık)

Pınarhisar Belediye Başkanlığı 1 memur alacak (17 Aralık - 19 Aralık)

KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı personel alım ilanı (9 ocak - 17 ocak)

İnönü Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak (18 aralık - 2 ocak)

Balıkesir Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak (18 aralık - 2 ocak)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak (17 aralık - 31 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 sözleşmeli personel alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 sözleşmeli programcı (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 sözleşmeli mütercim-tercüman (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 22 sözleşmeli mühendis (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 28 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 46 sözleşmeli tekniker (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 sözleşmeli büro personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 118 sözleşmeli büro personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 48 sözleşmeli destek personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 154 sözleşmeli destek personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hacettepe Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak (16 aralık - 30 aralık)

Mersin Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak (15 aralık - 29 aralık)

Mersin Üniversitesi iptal ilanı (13 aralık - 25 aralık)

Hacettepe Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alacak (12 aralık - 26 aralık)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 128 sözleşmeli personel alacak (12 aralık - 26 aralık)

Ege Üniversitesi 172 adet sözleşmeli personel alımı düzeltme ilanı (12 aralık - 25 aralık)

Mersin Üniversitesi 70 sözleşmeli personel alacak (11 aralık - 25 aralık)

Ege Üniversitesi 172 adet sözleşmeli personel alacak (9 aralık - 20 aralık)

Ege Üniversitesi ege üniversitesi 1 adet sözleşmeli gemi adamı alınacak (9 aralık - 20 aralık)

Türk-Alman Üniversitesi 37 sözleşmeli personel alacak (9 aralık - 23 aralık)

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi'ne sözleşmeli personel temini (28 kasım - 28 aralık)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 57 sözleşmeli personel alacak (10 aralık - 23 aralık)

Türk Standartları Enstitüsü sözleşmeli bilişim personeli alacak (12 aralık - 22 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi finans ve ihale birimi 5 sözleşmeli personel alacak (1 aralık - 31 ocak)

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