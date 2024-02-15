Koza Yardımcı kimdir, neden istifa etti (CHP)?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadelerini kullandı. Koza Yardımcı kimdir, neden istifa etti?

KOZA YARDIMCI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Yardımcı paylaşımında "Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…" dedi.

Yardımcı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim.

Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır.

Tüm bu nedenlerle Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, örgütümüzün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim."

KOZA YARDIMCI KİMDİR?

Siyasette adından söz ettiren Koza Yardımcı, CHP'nin etkili ve saygın bir üyesidir. Parti Meclis Üyesi adaylığı, CHP içindeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ancak Yardımcı'nın siyasi kariyerinin yanı sıra yerel medya sektöründe de etkili bir isim olarak hizmet verdiği unutulmamalıdır. Adana'da yerel medya sahibi olarak, Ekspres Gazetesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Koza Yardımcı, hem basın hem de siyaset alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara önemli katkılarda bulunmuştur.

Koza Yardımcı, siyasi angajmanı ve halka olan duyarlılığıyla önemli bir aktör olmaya devam ediyor. CHP Parti Meclis Üyesi adayı olarak, parti içindeki demokratik sürecin bir parçası olarak görülmektedir. Ancak sadece siyasetle değil, aynı zamanda basın ve medya alanında da toplumsal meselelere duyarlılığıyla Adana'da takdir toplamıştır. Koza Yardımcı'nın kökeni ve siyasi inançları hakkında net bilgilere ulaşılamamıştır. Ancak CHP içindeki etkinliği ve Adana'da gösterdiği performansla tanınmış ve saygı görmüştür. Koza Yardımcı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclis Üyesi adayı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Siyasi kariyeri ve yerel etkinlikleri, onu Adana ve Türk siyaset sahnesinde önemli bir isim haline getirmiştir.